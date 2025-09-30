RU

Минюст взялся за конфискацию активов топ-чиновника времен Януковича: что известно

Фото: экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко (Владислава Мусиенко, УНИАН)
Автор: Маловичко Юлия

Министерство юстиции подало иск в суд против Виталия Захарченко, экс-главы МВД времен Виктора Януковича. Речь идет о конфискации активов бывшего чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министерство юстиции призвало Высший антикоррупционный суд конфисковать активы Захарченко. Речь идет о шести объектах недвижимости, в том числе двух квартирах в Киеве, корпоративных правах и деньгах на банковских счетах.

Дело Захарченко

Виталий Захарченко был министром внутренних дел в 2011-2014 годах.

После Революции достоинства он сбежал в Россию, где распространял российскую пропаганду и оправдывал агрессию против Украины.

Бывший чиновник публично поддерживал оккупацию украинских территорий, за что в 2021 году против него ввели санкции (действуют до 2034 года).

По данным Государственного бюро расследований, в 2022 году Захарченко пытался склонить украинских чиновников к сотрудничеству с врагом, обещая высокие должности в оккупационных органах власти.

Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул тоже рассказывал, что в первые дни полномасштабного вторжения ему звонил Захарченко с предложением сдать город оккупантам.

Также Захарченко сообщали о подозрениях по делам Майдана: за организацию совершения ряда преступлений по захвату государственной власти, превышение служебных полномочий, присвоение, растрату и завладение чужим имуществом, умышленных убийств, причинение телесных повреждений.

 

Напомним, в прошлом году ГБР сообщило о подозрении экс-главе МВД Виталию Захарченко. Ему инкриминируют госизмену в 2022 году и другие преступления.

Как уже сообщалось, ранее Захарченко сообщалось о подозрении по делам "Майдана"

