Минюст США займется расследованием "утечки документов о планах ВСУ"

Министерство юстиции США начинает расследование якобы утечки секретных документов, в которых может содержаться "информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом сказано в заявлении американского ведомства.

В Минюсте, отказались уточнять какие-либо подробности о расследовании. Там только отметили, что находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу.

Напомним, вчера, 7 апреля, The New York Times писало, что в сеть "слили секретные документы", в которых содержиться информация о планах США и НАТО по подготовке Украины к контрнаступлению.

Уже сегодня, 8 апреля, ночью в соцсетях обнаружили новую партию "секретных документов", которые касаются Украины, Китая и Ближнего Востока.

При этом, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, такие "сливы" являются типичной игрой спецслужб РФ.

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