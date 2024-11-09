Минюст США работает над отменой уголовных дел против Трампа, - Reuters

Американский судья отложил сроки рассмотрения дела о подрыве выборов 2020 года новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Прокуроры пытаются справиться с "беспрецедентным обстоятельством" его предстоящего возвращения в Белый дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Окружной судья США Таня Чуткан в пятницу, 8 ноября, в Вашингтоне удовлетворила просьбу специального советника Джека Смита, ведущего уголовное дело, отложить дедлайны, согласно постановлению суда, пока они взвешивают его будущее.
Прокуроры отметили, что задержка была необходима, "чтобы дать правительству время оценить это беспрецедентное обстоятельство и определить соответствующий курс в будущем в соответствии с политикой Министерства юстиции".
Знакомый с этим вопросом источник отметил, что Министерство юстиции обсуждает, как свернуть дело, поскольку Трамп готовится снова возглавить Белый дом. Согласно основанной в 1970-х годах политике ведомства, действующий президент не может быть объектом уголовного преследования.
Адвокаты Трампа должны были ответить до 21 ноября на аргумент Смита о том, что дело может быть продолжено после решения Верховного суда США, которое предоставляет бывшим президентам широкий иммунитет от судебного преследования за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности.
Смит сказал, что прокуроры проинформируют судью до 2 декабря о том, как они будут действовать дальше.
По данным следствия, в 2020 году Дональд Трамп проиграл президентские выборы своему оппоненту Джо Байдену. Однако политик начал произносить ложные обвинения в фальсификации выборов и пытался таким образом остаться у власти. А прокуроры и его советники пытались посеять хаос в подсчете голосов.
Все это привело к штурму Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года после его агрессивной речи.
В прошлом году Трамп не признал себя виновным по четырем уголовным обвинениям, в которых республиканца обвиняли в сговоре с целью препятствования сбору и подсчету голосов после его поражения на выборах 2020 года от демократа Джо Байдена.
В декабре 2023 года федеральный суд удовлетворил просьбу Трампа приостановить рассмотрение дела, которое было запланировано на март 2024 года. Политику это было нужно для подачи иска о предоставлении ему полного иммунитета от уголовных обвинений.
Однако в августе этого года Федеральный окружной суд в Вашингтоне вернулся к рассмотрению дела.
На выборах во вторник, 5 ноября, Трамп победил вице-президента от Демократической партии Камалу Харрис. Эта победа почти наверняка положила конец двум федеральным делам против него.
В пятницу, 8 ноября, суд также приостановил рассмотрение еще одного уголовного дела против лидера республиканцев.
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