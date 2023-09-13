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Минюст США подал в суд на Илона Маска: в чем обвиняют бизнесмена

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Илон Маск мог нарушить постановление Федеральной торговой комиссии США и поставил под угрозу конфиденциальность и безопасность в социальной сети Х (ранее Twitter).

Об этом заявило Министерство юстиции США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Отмечается, что иск был подан 11 сентября от имени Федеральной торговой комиссии (FTC).

"Илон Маск осуществлял тщательный контроль над X Corp. и иногда давал сотрудникам приказы, которые могли поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность данных", - пояснили в Минюсте США.

Также Федеральная торговая комиссия провела расследование и установила хаотичную обстановку в компании, из-за чего возникли серьезные вопросы, обеспечивал ли Маск и другие менеджеры соблюдение требований к X Corp.

Twitter после покупки Илоном Маском

По данным издания Bloomberg, Twitter втрое упал в цене, после покупки соцсети Илоном Маском за 44 млрд долларов в октябре 2022 года. Отмечается, что к потере 50% от рекламы привели проблемы с модерацией контента.

В исследовании Еврокомиссии говорится, что, несмотря на добровольные обязательства крупнейших компаний соцсетей, включая Meta, принимать меры против роспропаганды, российская дезинформация, направленная против Украины, процветает и важную роль в этом сыграл Twitter Илона Маска.

Недавно стало известно, что Илон Маск получил кредит от компании SpaceX, которой он управляет в размере 1 млрд. долларов в то время, когда покупал Twitter за 44 млрд. долларов.

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