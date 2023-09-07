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Илон Маск для покупки Twitter одолжил 1 млрд долларов у Space X, - WSJ

США, Четверг 07 сентября 2023 05:18
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Илон Маск для покупки Twitter одолжил 1 млрд долларов у Space X, - WSJ Фото: Илон Маск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Илон Маск получил кредит от компании SpaceX, которой он управляет в размере 1 млрд долларов в то время, когда он покупал Twitter за 44 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В течение многих лет Маск имел договоренности с банками о заимствовании под залог его акций в своих компаниях. В приватной SpaceX сама компания была его кредитором.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, SpaceX одобрил Илону Маску ссуду, которая была обеспечена некоторыми его акциями в компании. Он вернул кредит с процентами вскоре после того, как взял.

Следует отметить, что согласно заявлению SpaceX в Федеральную комиссию по связи США, Маск является крупнейшим акционером компании, ему принадлежит 42% акций и почти 79% голосов.

Twitter после покупки Илоном Маском

По данным издания Bloomberg, Twitter втрое упал в цене, после покупки соцсети Илоном Маском за 44 млрд долларов в октябре 2022 года. Отмечается, что к потере 50% от рекламы привели проблемы с модерацией контента.

В исследовании Еврокомиссии говорится, что, несмотря на добровольные обязательства крупнейших компаний соцсетей, включая Meta, принимать меры против роспропаганды, российская дезинформация, направленная против Украины, процветает и важную роль в этом сыграл Twitter Илона Маска.

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Twitter SpaceX Илон Маск
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