Минюст США подозревает россиянина в отмывании 150 млн долларов
Россиянина Феликса Медведева, проживающего в американском штате Джорджия, обвинили в отмывании 150 млн долларов и ведении бизнеса без лицензий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста США.
Как сообщили в Минюсте, Феликс Медведев зарегистрировал в Джоржии восемь компаний, чтобы перевести 150 млн долларов с разных счетов серией из 1,3 тысячи транзакций. По информации ведомства, у созданных им компаний не было стандартных деловых расходов и сотрудников.
В прокуратуре считают, что 65 млн долларов были использованы для покупки иностранных золотых слитков. Федеральное жюри предъявило ему обвинение 11 апреля, сообщили в Минюсте. В обвинительном заключении 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.
Напомним, что правительство Британии подозревает, что российские граждане использовали пробелы в проверках реестра компаний при отмывании доходов, полученных в войне с Украиной.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и "Большой семерки", чтобы обеспечить поставки полупроводников и других технологий, необходимых для ее войны в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.