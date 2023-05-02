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Мін'юст США підозрює росіянина у відмиванні 150 млн доларів

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Вашингтон, Вівторок 02 травня 2023 07:09
Мін'юст США підозрює росіянина у відмиванні 150 млн доларів Фото: у США підозрюють росіянина у відмиванні 150 млн доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росіянина Фелікса Медведєва, який проживає в американському штаті Джорджія, звинуватили у відмиванні 150 млн доларів та веденні бізнесу без ліцензій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін'юсту США.

Як повідомили в Мін'юсті, Фелікс Медведєв зареєстрував у Джорджії вісім компаній, щоб перевести 150 млн доларів із різних рахунків серією з 1,3 тисячі транзакцій. За інформацією відомства, створені ним компанії не мали стандартних ділових витрат і співробітників.

У прокуратурі вважають, що 65 млн доларів було використано для покупки іноземних золотих злитків. Федеральне журі звинуватило 11 квітня, повідомили в Мін'юсті. У обвинувальному висновку 39 пунктів звинувачення у відмиванні грошей та один пункт про нелегальне ведення бізнесу.

Нагадаємо, що уряд Британії підозрює, що російські громадяни використовували прогалини у перевірках реєстру компаній при відмиванні доходів, отриманих у війні з Україною.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та "Великої сімки", щоб забезпечити постачання напівпровідників та інших технологій, необхідних для її війни в Україні.

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