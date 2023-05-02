Мін'юст США підозрює росіянина у відмиванні 150 млн доларів

Росіянина Фелікса Медведєва, який проживає в американському штаті Джорджія, звинуватили у відмиванні 150 млн доларів та веденні бізнесу без ліцензій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін'юсту США.

Як повідомили в Мін'юсті, Фелікс Медведєв зареєстрував у Джорджії вісім компаній, щоб перевести 150 млн доларів із різних рахунків серією з 1,3 тисячі транзакцій. За інформацією відомства, створені ним компанії не мали стандартних ділових витрат і співробітників. У прокуратурі вважають, що 65 млн доларів було використано для покупки іноземних золотих злитків. Федеральне журі звинуватило 11 квітня, повідомили в Мін'юсті. У обвинувальному висновку 39 пунктів звинувачення у відмиванні грошей та один пункт про нелегальне ведення бізнесу.