ua en ru
Вт, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минюст подал иск о взыскании в пользу государства активов Богуслаева и Кононенко

Вторник 23 января 2024 01:18
UA EN RU
Минюст подал иск о взыскании в пользу государства активов Богуслаева и Кононенко Фото: Минюст подал в суд иск о взыскании активов Богуслаева и Кононенко в пользу государства (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министерство юстиции Украины подало в суд иск о взыскании в пользу государства активов экспрезидента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции.

Отмечается, что Минюст подал в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части 1 статьи 4 закона Украины "О санкциях", к Богуслаеву и Кононенко.

Министерство просит взыскать более 30 единиц недвижимого имущества (жилищных/нежилых помещений, земельных участков), корпоративные права более чем 10 юридических лиц, среди которых 100% доли в уставных капиталах ОДО СК "МОТОР-ГАРАНТ", ООО "Винницкий авиационный завод", ООО "Вертолеты МСБ", их доли в уставном капитале ООО ФИРМА "ЖЕКОН", имущественные права, в том числе на торговые марки и патенты на промышленные образцы, немалое количество огнестрельного оружия.

Что предшествовало

В октябре прошлого года СБУ задержала Вячеслава Богуслаева, который был президентом "Мотор Сичи", это завод, специализирующийся на производстве и ремонте двигателей для вертолетов и самолетов.

Его подчиненного Петра Кононенко также задержали в октябре прошлого года. Богуслаев получил подозрения по четырем статьям УКУ, а его подчиненный - по трем.

Богуслаева подозревают в коллаборационизме, пособничестве РФ, препятствовании деятельности ВСУ и снабжении агрессором товаров военного назначения. Кроме того, ему объявили подозрение за сотрудничество с боевиками ДНР.

Более подробно о Богуслаеве можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мотор Сич
NEWS
Иностранцы станут украинцами? Кому, за что и как Зеленский предлагает давать гражданство
Иностранцы станут украинцами? Кому, за что и как Зеленский предлагает давать гражданство
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск