Минюст арестовал имущество и счета экс-председателя Верховного суда Князева

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины арестовала все имущество и счета бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева.
Об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины в Facebook.
По его словам, Решение принято в связи с невыполнением Князева постановления Печерского районного суда Киева о конфискации в доход государства незаконно полученного подарка в размере 906 600 гривен.
Кроме того, ГИС наложила арест на банковские счета Князева.
"В случае отсутствия денежных средств на счетах должника, и в случае выявления принадлежащего на праве собственности должнику движимого и недвижимого имущества, государственным исполнителем будут приняты меры по обращению взыскания на выявленное имущество должника, на которое по закону возможно обратить взыскание", - заявил Гайченко.
По данным Минюста, за Князевым на праве собственности зарегистрировано четыре единицы недвижимого имущества в Николаеве и Николаевской области.
15 мая 2023 года правоохранители задержали Всеволода Князева, в то время председателя Верховного суда, на взятке в размере 2,7 млн долларов. На следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий и лишил должности главы суда.
31 января 2024 года Князев вышел из СИЗО, после внесения залога, который семь раз уменьшался, до 18,168 млн гривен.
6 февраля 2024 Высший совет правосудия временно отстранил его от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 в связи с уголовным производством.
4 марта 2024 дело Князева направили в суд.
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