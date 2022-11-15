Миллионные убытки для РФ. Буданов рассказал о секретном проекте ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника ГУР Кирилла Буданова.

Стоимость проекта составила 40 миллионов гривен. Однако его детали не расскрываются.

"Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем Black box, нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми небезразличными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага", - отметил Буданов.