Миллионы ИИ-серверов под угрозой: хакеры могут похищать почту, базы данных и документы

Критическая уязвимость в популярном открытом фреймворке Starlette поставила под угрозу миллионы ИИ-серверов по всему миру. Из-за ошибки BadHost киберпреступники могут легко обходить защиту и похищать конфиденциальные данные пользователей.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на издание Ars Technica.
Уязвимость нашли в бесплатном фреймворке Starlette, который разработчики загружают более 325 миллионов раз в неделю. Система помогает программам на Python обрабатывать большое количество запросов одновременно и является основой для популярного инструмента FastAPI.
Из-заStarlette под угрозой оказались тысячи других открытых проектов. Ошибка получила официальный код CVE-2026-48710 и название BadHost. Эксперты оценивают ее опасность в 7 из 10 баллов, однако отмечают, что реальная угроза является критической.
Ошибка открывает доступ к серверам MCP (Model Context Protocol). Через них ИИ получает доступ к внешним источникам:
Поскольку серверы MCP хранят пароли для подключения к этим сервисам, они стали главной целью для хакеров. Уязвимость задела пакеты для работы с ИИ - vLLM, LiteLLM и Text Generation Inference.
Исследователи из компаний по безопасности X41 D-Sec и Secwest выяснили, что из-за ошибки BadHost в открытом доступе уже оказались важные данные многих компаний. Среди них:
Медицина и финансы: базы данных клинических испытаний лекарств, личные медицинские карты, дневники питания и отчеты о расходах.
Персональные данные: информация для верификации лиц, сканированные документы, базы кандидатов на работу и списки подписчиков для маркетинга.
Доступ к почте: полная возможность читать, отправлять и удалять электронные письма в чужих почтовых ящиках.
Управление устройствами: удаленный запуск стороннего кода и доступ к индустриальным IoT-устройствам.
Суть проблемы заключается в том, что Starlette неправильно обрабатывает HTTP-заголовки Host и не проверяет их значения. Хакерам достаточно вставить всего один лишний символ в заголовок, чтобы система полностью одобрила запрос на вход без проверки настоящего пароля.
Такой баг позволяет обходить защиту большинства систем, которые не спрятаны за правильно настроенным брандмауэром.
Разработчики уже выпустили обновление безопасности - версию Starlette 1.0.1, где эту проблему устранили. Пользователям приложений vLLM, LiteLLM и FastAPI рекомендуют срочно обновить кодовую базу.
Также компании X41 D-Sec и Nemesis запустили бесплатный онлайн-сканер, который помогает проверить, остается ли конкретный сервер уязвимым к взлому.