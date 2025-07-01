Миллионы людей смогут наблюдать по ТВ за космосом и миссиями NASA

Отмечается, что стриминговый сервис Netflix и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили партнерское соглашение.

В рамках нового партнерства, программы NASA+ станут доступны на стриминговой платформе Netflix, которая насчитывает более 700 млн подписчиков по всему миру.

Это позволит зрителям со всего мира наблюдать за запусками ракет, выходами астронавтов в открытый космос и просматривать впечатляющие кадры Земли с Международной космической станции (МКС).

"Национальный закон об аэронавтике и исследовании космического пространства 1958 года обязывает нас делиться историей освоения космоса с максимально широкой аудиторией", - отметила генеральный менеджер NASA+ Ребекка Сирмонс.

В Агентстве рассчитывают, что это партнерство поможет передать людям восторг от открытий, инноваций и космических исследований агентства, где бы они не находились.