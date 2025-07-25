Миллионы гривен и долларов: государству вернули деньги от схем по закупке техники для ВСУ

Работники ГБР установили, что начальник одного из отделов управления логистики Государственной специальной службы транспорта вместе с сообщниками организовал схему по закупке грузовой техники для ВСУ.

Подробности схемы

В сентябре - октябре 2024 года чиновник вносил в тендерную документацию дискриминационные условия, чтобы отсечь конкурентов. Победу в торгах обеспечивали "нужной" компании, которая поставляла технику по завышенным ценам. В результате сделки государству нанесен ущерб на более 64 млн грн.

В июне 2025 года сотрудники ГБР провели обыски в помещениях фигурантов, служебных кабинетах и офисах компании в Киеве, Киевской области и Черкассах. Во время следственных действий изъята наличность в национальной и иностранной валюте, которая была арестована.

По решению суда в АРМА передано:

более 2,7 млн грн,

более 1,8 млн долларов США,

почти 427 тысяч евро.

Что инкриминируют подозреваемым

Полковнику-организатору схемы и трем военным сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения. Основателю и менеджеру частной компании инкриминируют пособничество в совершении этого преступления.