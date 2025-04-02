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Миллионы гривен "боевых" за строительство дома для командира: полиция раскрыла схему

Фото: полиция сообщила о подозрении заместителю командира военной части и комбату (npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинские воины построили дом заместителю командира одной из военных частей. Во время строительства им выплатили почти 3 млн гривен "боевых".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, заместитель командира военной части и командир батальона организовали преступную схему. Комбат помог своему сообщнику найти людей, в том числе трех подчиненных военнослужащих, для строительства и обслуживания его дома.

Фото: полиция раскрыла схему при участии военных (npu.gov.ua)

Полиция не называет имена фигурантов, но, по данным источников РБК-Украина, в преступлении подозревают: 

  • заместителя командира военной части А1619, полковника Заиченко Александра;
  • командира батальона материального обеспечения воинской части А1619, подполковника Мирзу Вячеслава. 

Военнослужащие строили заместителю командира военной части дом с марта 2023 года до августа 2024 года. Все это время они получали "боевые выплаты". Для этого в официальные документы вносили данные об их участии в боях. 

"В результате служебных махинаций, заместителю командира построили дом, а государству нанесли ущерб почти на 3 млн грн", - уточняют в полиции. 

Детективы Бюро экономической безопасности уже сообщили о подозрении двум фигурантам дела. Им инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с целью получения неправомерной выгоды, повлекшей тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. 

Теперь заместителю командира военной части и комбату грозит до шести лет тюрьмы. 

К слову, в ноябре прошлого года стало известно, что в Днепропетровской области командир воинской части заставлял подчиненных строить дома для своих родственников.

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