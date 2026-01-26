Миллионы дронов за год: Минобороны рассказало об амбициозных планах Украины на 2026-й

Фото: Украина планирует в этом году расширить зону поражения дронами до 100 км (Getty Images)

Заместитель министра обороны Сергей Боев рассказал, что в 2026 году Украина планирует произвести более семи миллионов беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.