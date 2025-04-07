Миллионы долларов в металлолом: дроны ВСУ разбили "Бук-М3" на фронте (видео)

ЗРК был уничтожен на территории Луганской области.

"В Луганской области 412-й полк Nemesis Сил беспилотных систем зафиксировал работу вражеского ЗРК "Бук-М3". Разведка проследила за маршрутом передвижения цели, четко определила ее позицию и совместно с другими подразделениями сил обороны Украины поразили вражескую ПВО", - пишет полк.

ЗРК "Бук-М3"

"Бук-М3" - это российская самоходная зенитная система средней дальности. Он способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 70-75 км и баллистические цели с меньшей дальностью. По сравнению с предыдущими модификациями, "Бук-М3" имеет улучшенные радиолокационные средства, новую ракету 9М317М и цифровую систему управления огнем.

Основное назначение - противовоздушная оборона войск и объектов от средств воздушного нападения в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы.