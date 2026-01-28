Досрочная пенсия и надбавка более 900 гривен: кто может получить в Украине в 2026 году

В Украине многодетные матери, а в отдельных случаях и отцы, имеют право на досрочную пенсию и дополнительную надбавку за особые заслуги перед Украиной.

Кто и какие выплаты может получить в 2026 году РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кто имеет право на пенсию за особые заслуги

Пенсия за особые заслуги перед Украиной предусмотрена Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она устанавливается, в частности, матерям, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

Если мать умерла или была лишена родительских прав, а воспитание детей до шести лет осуществлял отец, право на такую пенсию переходит к отцу. При этом учитываются также усыновленные в установленном законом порядке дети.

Какой размер надбавки

Пенсия за особые заслуги назначается как надбавка к основной пенсии - по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Для многодетных матерей и отцов ее размер составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в зависимости от количества детей.

С 1 января 2026 года размер этой надбавки составляет:

от 908,25 гривен;

до 1038,00 гривен.

Досрочная пенсия для многодетных

Кроме надбавки, многодетные родители имеют право и на досрочный выход на пенсию.

Право на досрочную пенсию по возрасту имеют:

женщины - по достижении 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

отцы (по выбору матери или в случае ее отсутствия) - после 55 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Как засчитывается стаж ухода за детьми

Период ухода за малолетними детьми также учитывается в страховой стаж:

до 01.01.2004 - на основании свидетельства о рождении ребенка (до достижения им 3 лет);

с 01.01.2004 - при условии получения пособия по уходу за ребенком;

с 01.01.2005 - автоматически по данным реестра застрахованных лиц.

Какие документы нужны

Для назначения досрочной пенсии необходимо подать:

заявление;

паспорт;

РНОКПП;

свидетельство о браке (в случае смены фамилии);

трудовую книжку и документы о страховом стаже;

свидетельства о рождении детей;

паспорта детей (при наличии).

Подать заявление и проверить свой страховой стаж можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.