"Сын родился в то время, когда медики боролись за жизнь его папы". Врачи растрогали историей бойца

Медики в Днепре спасли тяжелораненого бойца как раз в тот момент, когда у него рождался сын. Военному провели три больших операции и перелили 4,5 литра крови.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергея Рыженко в Facebook .

История спасения бойца

"В день, когда жена Владислава была в родзале, он в своем БТР мечтал, как проведет отпуск вместе с семьей. Но вражеский FPV-дрон прямым попаданием сломал все планы. Все, что он увидел, как части левой руки разлетелись на кусочки, лицо залило кровью и дальше - тьма", - написал врач.

21 августа Владислав был доставлен в больницу Мечникова с черепно-мозговой травмой, травматической ампутацией левой руки - ее оторвало вместе с суставом и большим куском ткани, которая прикрывала ребра слева.

"Сейчас ребра виднеются из раны. Этот дефект требует дальнейшего протезирования", - отмечает Рыженко.

В ночь на 22 августа воину провели операцию. В тот день приехала мама Владислава, которая показала фото новорожденного сына Захара.

"Он родился в день и время, когда врачи Мечникова в операционном боролись за жизнь его папы. Сегодня третий день, как тяжелораненый дышит самостоятельно", - добавляет медик.

Владиславу провели три крупных операции, перелили 4,5 л крови, также установили VAC-системы для забора жидкостей из организма.

"Врач-реаниматолог Ярослав Гакк с гордостью рассказывает, что вместе с хирургами сделал самую значительную операцию своей жизни, которая позволила выжить Владиславу", - говорит Рыженко.