Миллиарды на восстановление Украины. Главные заявления первого дня конференции в Лондоне

Зеленский об "основах для мира" и перспективах для инвесторов

Президент Украины выступил на открытии конференции в Лондоне с предложением создать основу для мира, которая включает несколько важных направлений.

"Первое - потенциал единства. Второе - потенциал стабильности. Третье - потенциал роста. Четвертое - потенциал безопасности. И пятое, чрезвычайно важное, - это потенциал демократии", - сказал Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский выступил на URC 2023 онлайн (twitter.com/Denys_Shmyhal)

Глава государства также говорил о вступлении в ЕС и членстве в НАТО. По его словам, "Украине уже удалось сделать Евросоюз таким единым, каким он еще не был". Наша страна разделяет ценности ЕС и де-факто входит в пространство безопасности НАТО.

"Так же, как Украина уже является частью общего рынка ЕС и стремится к полноправному членству, мы уже защищаем общее пространство свободы в Альянсе и ожидаем лишь смелости лидеров Альянса, чтобы признать эту реальность политически", - отметил Зеленский.

Он призвал союзников переходить к действиям и реальным проектам, поскольку из-за продолжающейся российской агрессии нигде в мире сейчас нет места, где требуется восстановление стольких объектов, как в Украине.

При этом Зеленский подчеркнул, что восстановление - это не только реконструкция, но также миллионы рабочих мест и миллиардные прибыли для компаний.

"В Украине самый большой источник экономического, производственного и технологического роста в Европе за десятки и десятки лет. Причем это не только реконструкция. К примеру, это зеленая металлургия", - заявил он.

Президент привел пример достигнутого прогресса Украины в цифровой трансформации, который уже перенимают в других странах, и сообщил, что в будущем все госуслуги в стране будут переведены в онлайн.

3 млрд долларов и платформа для привлечения инвесторов от Британии

Великобритания выделит 3 млрд долларов кредитных гарантий для Украины в последующие 3 года. Также запускается новый британско-украинский технологический мост для содействия инвестициям и проект в поддержку "зеленой" энергетики Украины. Об этом сообщил премьер Риши Сунак.

Он отметил важность платформы для бизнеса, которая поможет привлечь инновации и инвестиции для Украины.

"Именно поэтому мы начинаем Украинский бизнес-компакт, чтобы частный сектор мог пообещать свою поддержку восстановлению и реконструкции Украины", - добавил премьер-министр Великобритании.

По его словам, более 400 компаний из 38 стран с совокупной рыночной капитализацией в 4,9 триллиона долларов подписались на участие в инициативе Business Compact.

Глава правительства Великобритании на конференции рассказал и о новой системе страхования военных рисков для привлечения инвесторов в Украину.

"Это огромный шаг вперед к тому, чтобы помочь страховщикам гарантировать инвестиции в Украину, устранить один из самых больших барьеров и дать инвесторам уверенность, необходимую им для действий", - сказал Сунак.

Новый пакет поддержки от США на 1,3 млрд долларов

Госсекретарь США во время Лондонской конференции объявил о выделении 1,3 млрд долларов на восстановление Украины.

"При содействии Конгресса США мы предоставим новый пакет финансовой помощи более чем на 1 млрд долларов. В частности, мы инвестируем около 520 млн долларов, чтобы отстроить объекты критической энергетической инфраструктуры Украины", - сказал Энтони Блинкен.

Остальная часть средств будет направлена на восстановление жизненно важной инфраструктуры, в т.ч. железнодорожные линии, порты и пограничные переходы.

Также 100 млн долларов в этом пакете США выделены для усиления цифрового сектора. В частности, для оцифровки таможенной системы Украины. Данные инвестиции направлены на борьбу с коррупцией и помогут украинским бизнесам, которые находятся в финансовом кризисе.

Блинкен подчеркнул, что "восстановление - это закладка фундамента для процветания Украины как безопасной, независимой страны, полностью интегрированной с Европой, связанной с рынками по всему миру".

Глава Еврокомиссии о будущем Украины в ЕС и поддержке в 50 млрд евро

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС должны инвестировать в Украину, чтобы она победила в войне против РФ и стала частью европейской семьи.

"Мы можем быть объединенными, скоординированными и решительными как никогда в том, что Украина должна победить и она победит с нашей поддержкой. Наша обязанность - инвестировать в эту страну мечты - Украину, которая станет членом Европейского Союза", - сказала она.

Во время Лондонской конференции Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что к 2027 году Евросоюз готов покрыть 45% дефицита в финансовой системе Украины. Это составляет около 50 млрд евро. Помощь будет выделена в виде грантов, кредитов и за счет замороженных российских активов.

Германия предоставляет гуманитарную помощь почти на 400 млн евро

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на полях URC 2023 сообщила о выделении 381 млн евро помощи Украине на гуманитарные нужды. Также Германия продолжит помогать в проведении разминирования украинских территорий.

"Германия расширяет поддержку Украины в гуманитарной отрасли. Мы предоставляем 381 млн евро гуманитарной помощи в 2023 году. Мы говорим о генераторах, продуктах питания, палатках и т.д.", - сказала Бербок.

Глава МИД Германии добавила, что общая сумма помощи Украине достигла 16,8 млрд евро, включая военную поддержку.

Франция выделит 40 млн евро для экстренной помощи

Во Франции готовят пакет помощи Украине, рассчитанный на несколько лет. Он включает гуманитарную помощь и будет направлен на поддержку экономической стабильности. Чтобы избежать нагрузки на украинскую финансовую систему, помощь будет предоставлена в виде грантов.

Первый пакет экстренной поддержки в размере 40 млн евро от Франции Украина получит в этом году.

В первую очередь пакет финансирования предназначен для реконструкции критически важной инфраструктуры, медицинского оборудования, а также для обеспечения устойчивости к чрезвычайным ситуациям в ожидании следующей зимы. Об этом во время Лондонской конференции сообщила министр иностранных дел Катрин Колонна.

Кроме того, для привлечения инвесторов к проектам восстановления и модернизации Украины Франция подготовила механизм страхования от военных рисков. Он согласуется с механизмами, которые предлагает Украина и Великобритания.

"Я объявляю сегодня о создании механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной, через французский государственный инвестиционный банк", - сказала Колонна на конференции.

Испания обязалась выделить 250 млн евро

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес анонсировал помощь Украине на общую сумму 250 млн евро, которая пойдет на восстановление и реконструкцию.

"В том числе утверждено и новое обязательство в размере 7 миллионов евро, о котором я объявляю сегодня, направленное на обустройство школ укрытиями, поддержку жертв сексуального насилия и обеспечение мобильных клиник с инкубаторами для новорожденных", - добавил Альбарес.

Также министр рассказал, что Испания отправит более 24 тонн гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от подрыва россиянами Каховской ГЭС.

840 млн евро от ЕИБ

На Лондонской конференции Министр инфраструктуры Александр Кубраков и президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер подписали Меморандум по сотрудничеству в проектах восстановления Украины. Он предусматривает выделение 840 млн евро до конца 2023 года.

Средства направят на восстановление школ, больниц, инфраструктуры, транспортных сетей. Также банк профинансирует развитие цифровизации и усиления кибербезопасности.

Украина готовит механизм для возмещения ущерба РФ

Во время своего выступления на URC 2023 глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил о подготовке механизма для конфискации российских активов. Он позволит привлечь 500 млрд долларов на восстановление Украины.

"Россия должна заплатить за то, что она уничтожила, разрушила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит конфисковать до 500 млрд долларов российских активов, спрятанных на Западе. Историческое решение было принято на встрече Совета Европы - установить реестр ущерба и разрушений, нанесенных российской агрессией в Украине", - сказал Шмыгаль.

Вторым источником финансирования будут средства госбюджета. На 2023 год уже предусмотрено 3,3 млрд долларов, и страна уже начала восстановление за эти средства, отметил Шмыгаль.

Третьм источником средств для восстановления Украины должна стать помощь партнеров. "Из необходимых 14,1 млрд долларов на rapid recovery партнеры уже гарантировали получение 4,3 млрд. Однако нам нужны еще 6,5 млрд долларов", - добавил премьер.