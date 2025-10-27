Миллиарды несмотря на санкции. Балтийские компании тайно помогают "теневому флоту" РФ, - СМИ

Литовские танкеры

Издание рассказало о танкере "Rina", который заправляет топливом другие суда, проходящие через датские проливы. Этот водный путь соединяет Балтийское и Северное моря - в среднем ежедневно по нему проходит около 200 судов.

Среди них есть танкеры из российского "теневого флота", которые помогают России обходить западные санкции, продавая нефть и нефтепродукты по всему миру.

"Rina" заправлял нефтяной танкер под названием "Blue", способный перевозить до 1 000 000 баррелей нефти, который направлялся в Приморск, один из главных российских терминалов по экспорту нефти.

Позже нефтяной танкер заправлялся другим бункерным танкером, "Zircone", который, как и "Blue", по данным издания, принадлежит литовской компании Fast Bunkering.

Расследование LRT выявило, что с июня 2024 года по март 2025 года "Rina" и "Zircone" провели 286 операций по перекачке топлива с судна на судно, заправив 177 нефтяных танкеров. Из них по меньшей мере 159 побывали в российских портах незадолго до или после этих операций.

Санкции не действуют?

Хотя международные санкции допускают исключения для судов, транспортирующих российскую нефть, к ним применяются строгие правовые условия. Речь идет не только о проверке того, соответствует ли нефтяная продукция ценовым ограничениям G7+, но и того, не имеет ли танкер признаков "теневого флота".

В частности, это отсутствие действительного страхования, сотрудничество с субъектами, подпадающими под санкции, или нарушение процедур морской безопасности.

Несмотря на эти правила, 21 марта "Rina" осуществила перевалку в открытом море с известным танкером теневого флота "Fotuo" в порту Скаген. На следующий день его также заправил "Zircone".

В течение девяти месяцев оба судна совершили еще две перевалки в открытом море с "Fotuo". В мае его добавили в санкционный список Европейского Союза и Великобритании из-за высокорисковых практик судоходства.

Несмотря на усиление усилий ЕС по борьбе с российским теневым флотом, "Rina" и "Zircone" продолжают беспрепятственно поставлять топливо этим танкерам, что позволяет этой сети процветать.

Fast Bunkering и дочерние компании

Расследование показало, что компания Tintrade, которая принадлежит Fast Bunkering, имела контракт с белорусской фирмой ННК, связанной с подсанкционным олигархом.

Нефтепродукты ННК импортировались в ЕС с использованием поддельных таможенных кодов и впоследствии транзитом проходили через порты Эстонии и Латвии.

В 2023 году эстонские власти начали расследование в отношении одной из компаний Fast Bunkering, NT Bunkering, по подозрению в предоставлении поддельных документов, в которых российское топливо было обозначено как казахское.

По словам владельца Fast Bunkering, его суда были проданы латвийской компании Welton Enterprises SIA. Однако уже к первой половине 2024 года все три судна были снова проданы - на этот раз дубайской компании FB Trade.

Убежище в Дубае

После вторжения России в Украину Дубай стал убежищем для компаний, которые стремятся работать на рынке ЕС, оставаясь при этом в тени.

Издание пишет, что компания FB Trade, базирующаяся в Дубае, почти не предоставляет публичной информации, но ее логотип идентичен логотипу Fast Bunkering.

По данным реестра, компания была зарегистрирована гражданином Эстонии, бывшим специалистом латвийской компании Fast Bunkering, который также основал Fast Bunkering AS в Эстонии.

LRT отмечает, что эстонская компания является еще одним клоном - она имеет такое же название, как и оригинальная латвийская компания, и имеет такое же количество сотрудников. Fast Bunkering AS, похоже, была создана исключительно для того, чтобы отвести деятельность компании от оригинальной группы.

В августе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о включении Fast Bunkering Holding Ltd в украинский санкционный список.