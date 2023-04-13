Федоров призвал Apple и Spotify заблокировать российскую музыку

Российский шоу-бизнес продолжает зарабатывать миллиарды, которые затем конвертируются в ракеты. Стриминговые платформы должны заблокировать всех исполнителей из России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра Михаила Федорова.

"Так называемые артисты государства-агрессора открыто одобряют войну и ежедневно финансируют российскую армию. Кто-то просто платит налоги в бюджет России, кто-то открыто донатит. Все это конвертируется в ракеты, летящие на украинские города и убивающие мирных людей", - пояснил Федоров.

Вице-премьер-министр призвал Deezer, Apple, Youtube Music и Spotify заблокировать российских исполнителей, поскольку это было бы правильным и справедливым шагом.

"Потому что в России даже музыка не может быть вне политики", - объяснил Федоров.