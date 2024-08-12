Миллиарды банкнот долларов и евро поступают в Россию, несмотря на санкции, - Reuters

С тех пор как в марте 2022 года США и ЕС запретили экспорт своих банкнот на территорию России после вторжения на Украину, в нее было ввезено около 2,3 млрд долларов и евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Таможенные данные, полученные от коммерческого поставщика, который регистрирует и собирает информацию, показывают, что наличные были перевезены в Россию из таких стран, как ОАЭ и Турция, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией. Страна происхождения более половины общей суммы не указана.

Ранее не опубликованные данные показывают, что России удалось обойти санкции, блокирующие импорт наличных денег, и демонстрируют, что доллары и евро остаются полезными инструментами для торговли и путешествий, даже несмотря на то, что Москва стремится сократить свою зависимость от твердых валют.

В декабре 2023 года правительство США пригрозило штрафами финансовым учреждениям, помогающим России обходить санкции, и ввело санкции против компаний из третьих стран на 2023 и 2024 годы.

Китайский юань обогнал доллар США и стал самой торгуемой иностранной валютой в Москве, хотя сохраняются значительные проблемы с платежами.

Дмитрий Полевой, руководитель инвестиционного отдела Astra Asset Management в России, отметил, что многие россияне по-прежнему хотят иметь наличную иностранную валюту для поездок за границу, а также для небольшого импорта и внутренних сбережений. "Для частных лиц доллар по-прежнему остается надежной валютой", - сказал он агентству Reuters.

Россия начала называть доллар и евро "токсичными" в 2022 году, поскольку масштабные санкции отрезали ей доступ к мировой финансовой системе, что затруднило платежи и торговлю. Около 300 млрд долларов валютных резервов Банка России в Европе были заморожены.

Таможенные записи охватывают период с марта 2022 года по декабрь 2023 года, и агентству Reuters не удалось получить доступ к более свежим данным.

Документы показали всплеск импорта наличных непосредственно перед вторжением. В период с ноября 2021 года по февраль 2022 года в Россию поступило 18,9 млрд долларов и евро банкнот.

Дэниел Пикард, руководитель группы по международной торговле и национальной безопасности в американской юридической фирме Buchanan Ingersoll & Rooney, заявил, что резкий рост поставок перед вторжением свидетельствует о том, что некоторые россияне хотели оградить себя от возможных санкций.

Ограниченные потоки

Центральный банк России оперативно ограничил выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам после вторжения в Украину, пытаясь поддержать слабеющий рубль. Согласно данным, с февраля 2022 года по конец 2023 года из России было вывезено всего 98 млн долларов в долларовых и евробанкнотах.

Приток иностранной валюты, напротив, был намного выше. Крупнейшим декларантом иностранной валюты была малоизвестная компания Aero-Trade, которая предлагает услуги беспошлинной торговли в аэропортах и на борту самолетов. За этот период она задекларировала около 1,5 млрд долларов в купюрах.

Aero-Trade зарегистрировала 73 поставки по 20 млн долларов или евро каждая, все из которых были таможенно оформлены в московском аэропорту Домодедово. Поставки были описаны в таможенных декларациях как обмен или выручка от торговли на борту. В большинстве случаев Aero-Trade была указана только как декларант, организация, которая готовит и подает таможенную документацию.

Согласно таможенным записям, одна партия на 20 млн евро, обработанная Aero-Trade, была импортирована в феврале прошлого года Yves Rocher Vostok, дочерней компанией французской косметической группы Yves Rocher, которая до сих пор управляет десятками магазинов в России. В данных не указаны ни страна происхождения, ни название поставщика.

Золото, оружие, банковское дело

По данным таможенных записей и источника, знакомого с транзакциями, более четверти из 2,27 млрд долларов в банкнотах были импортированы банками, большая часть из них была использована в качестве оплаты за драгоценные металлы.

Несколько российских банков получили наличные на сумму 580 млн долларов из-за рубежа в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года и экспортировали примерно эквивалентные объемы драгоценных металлов. Во многих случаях поставки золота или серебра направлялись компаниям, поставлявшим банкноты, свидетельствуют записи.

Например, российский кредитор Vitabank импортировал банкноты на сумму 64,8 млн долларов США из турецкой золототорговой компании Demas Kuyumculuk в 2022 и 2023 годах. За тот же период Vitabank экспортировал турецкой компании золото и серебро на сумму 59,5 млн долларов США.

Источник, знакомый с деятельностью Demas, подтвердил, что компания принимала участие в серии сделок "наличные за золото" с участием Vitabank и двух других российских кредиторов в период с марта 2022 года по сентябрь 2023 года.

По словам источника, доставка банкнот из ОАЭ в Россию была единственным решением, которое нашел Demas для завершения долгосрочных контрактов, подписанных до вступления в силу западных санкций с российскими поставщиками золота. По словам этого человека, санкции фактически отрезали Россию от западной финансовой системы, и оплата счетов традиционными банковскими переводами стала невозможной.

Документы свидетельствуют о том, что среди других крупных импортеров наличных денег были предприятия, контролируемые государственным военно-промышленным конгломератом "Ростех".