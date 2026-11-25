Соглашение о продаже зарубежных активов подсанкционной компании РФ "Лукойл" подписано. Они достанутся консорциуму, которым руководит американский миллиардер Тедд Боэли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Боэли заявил 25 ноября, что подписал соглашение с компанией "Лукойл" о создании консорциума для приобретения международных энергетических активов российской нефтяной компании.
Соглашение было заключено после более года переговоров и предусматривает обмен ценных бумаг "Лукойла" стоимостью 10 миллиардов долларов на международные активы компании, сообщили Боели и представитель Международной корпорации по финансированию развития (DFC).
Министерство финансов США, которое ввело санкции против "Лукойла" в октябре 2025 года, пересмотрит соглашение, чтобы обеспечить защиту национальной безопасности США, сообщил источник издания, знакомый с процессом.
Вашингтон получит долю будущих доходов по соглашению, которое заменит российское влияние на стратегические рынки американским, добавили Боэли и чиновник.
"Передача стратегических активов энергетической инфраструктуры в руки США или их союзников-партнеров является ключевым политическим приоритетом администрации", - заявил агентству Reuters чиновник DFC, глобального инвестиционного подразделения правительства США.
Пока что не раскрыта доля собственности через DFC предоставит США долю будущих доходов после того, как частные инвесторы консорциума вернут:
Международный портфель "Лукойла" охватывает операции в 11 странах, добывающих около 350000 баррелей нефти в день, включая крупные нефтяные месторождения в Азербайджане и Казахстане. Он оценивается примерно в 16 миллиардов долларов, сообщили два источника издания, знакомых с условиями соглашения.
Боэли сказал, что оценка пакета, также охватывающего НПЗ в Нидерландах, Болгарии и Румынии, а также обширную сеть АЗС, в частности в США, может изменяться в зависимости от мнения относительно цен на нефть.
"Мы фактически обмениваем акции, которые ничего не стоят для американцев... на наличные деньги, которые возвращаются к ним", - сказал Боэли, генеральный директор и владелец Eldridge, холдинговой компании по управлению активами и страхованию.
По словам одного из источников, обмененные акции будут храниться на эскроу-счете в Объединенных Арабских Эмиратах, а не поступать непосредственно в "Лукойл".
Миллиардер из США Тодд Боэли пожертвовал 2 миллиона долларов на политические дела президента Дональда Трампа.
По словам трех источников, знакомых с ходом встречи, российский диктатор Владимир Путин поднял вопрос о соглашении во время встречи со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября.
По словам одного из источников, Путин предложил заключить его, чтобы показать россиянам, что они могут вести бизнес с США.
В Москве решение по соглашению считается решением именно Путина, хотя технически "Лукойл" является частной компанией.
Ранее РБК-Украина писало, что консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли готовится приобрести международные активы российского нефтяного гиганта "Лукойл". Соглашение ожидается в ноябре.
Кроме того, Министерство финансов США продлило до 24 апреля 2027 года действие генеральных лицензий, позволяющих проводить операции с зарубежными АЗС российского "Лукойла" и рядом дочерних компаний в Болгарии.
Также в апреле 2026 года американские власти уже продолжали действие исключений из санкций в отношении "Лукойла".