ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"

Новость на русском →
Київ, Середа 02 червня 2021 10:06
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому" Фото: новий голова наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Радник голови Офісу президента України Тимофій Милованов став головою наглядової ради "Укроборонпрому". Рішення було прийнято вчора.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Милованов зазначив, що наглядова рада вчора затвердила перший за історію аудит, проведений ще за 2019 рік.

Члени ради також попросили генерального директора концерну підготувати план трансформації "Укроборонпрому" на основі критерія "спроможності для адекватної відповіді для майбутніх загроз" та "створення сучасної лінійки продуктів", написав він на своїй сторінці у Facebook.

У засіданні взяли участь усі члени наглядової ради, а також керівництво концерну.

"Вчора, 1 червня, відбулося засідання оновленого складу Наглядової ради "Укроборонпрому", на якому Тимофія Милованова одноголосно було обрано новим головою", - повідомляє прес-служба концерну.

Тимофій Милованов був міністром економіки України з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року. Він з 2019 року у складі Національної інвестиційної ради. У листопаді 2020 року призначений позаштатним радником голови ОП Андрія Єрмака.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський провів перестановки в наглядовій раді державного концерну "Укроборонпром". Глава держави припинив повноваження одного члена наглядової ради та призначив трьох нових.

Раніше повідомлялось, що заступника генерального директора "Укроборонпрому" Мустафу Найєма звільнили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Укроборонпром Тимофій Милованов
NEWS
Данілов про посадку літака Ryanair: має всі ознаки операції спецслужб Росії
Данілов про посадку літака Ryanair: має всі ознаки операції спецслужб Росії
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО