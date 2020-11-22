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Милованов отримав посаду в Офісі президента

Автор: Олександр Білоус

Екс-міністр економіки став позаштатним радником Єрмака

Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов призначений радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Він став радником поза штатом.

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Про це повідомляє президентська прес-служба.

Милованов очолював Мінекономіки 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року. Він був відправлений у відставку разом з урядом Олексія Гончарука.

Під час його керівництва Мінекономіки підготувало макропрогноз, згідно з яким економіка Україна у 2020 році повинна була зрости на 3,7%. Натомість зараз очікується падіння на 4,8%.

Милованов народився 1975 році. Закінчив Київський політехнічний інститут (менеджмент) у 1997 році та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "економічна теорія" у 1999-му. 2004 року здобув науковий ступінь доктора філософії з економіки (PhD з економіки) в Університеті Вісконсин-Медісон (США).

Милованов - президент Київської школи економіки, професор Піттсбурзького університету.

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