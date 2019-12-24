Милованов не виключає зростання вартості оренди землі

Вартість оренди землі буде поступово зростати. Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю РБК-Україна.

Милованов впевнений у зростанні вартості оренди землі. Також він припустив, що для більшого попиту можна додати іноземців, які хочуть інвестувати, а не обробляти.

"Я впевнений, що зросте. Не швидко, але поступово буде зростати. Додаткові нові люди, можливо, прийдуть на ринок, але це не буде вибух попиту. Хто хотів, вже раніше купив землю через довгострокову оренду. Для більшого попиту ми могли тільки додати іноземців, які хочуть інвестувати, а не обробляти", - зазначив він.

За його словами, ціна буде зростати не через попит, а через те, що буде зростати продуктивність.

"На гектарі можно більше заробити, прибуток має зрости. А для цього потрібна переробка, яку за два місяці не запустиш", - додав він.

Раніше повідомлялось, що законопроект про оцінку земель внесуть в Раду в першому кварталі 2020 року.

Додамо, що голосування за законопроект про відкриття ринку землі в Україні може відбутись до 31 грудня.