Милованов допускає розділення Міністерства розвитку економіки

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов допускає відділення Міністерства аграрної політики після завершення земельної реформи. Про це він повідомив в ефірі "Україна 24", передає РБК-Україна.

За його словами, після того, як земельна реформа завершиться і буде запущений ринок, він підтримає створення нового міністерства аграрної політики.

"Міністерство аграрної політики займалося двома речами - призначення керівників на держпідприємства ... А друге - продавали за відкати державну підтримку. Ми зупинили це. Тобто в тому Міністерстві годі було рятувати", - заявив Милованов.

Крім того, міністр додав, що відчуває відповідальність за реформу ринку землі і тому на цьому етапі в гіпотетичній ситуації поділу Мінекономіки очолив би Міністерство агрополітики.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук раніше заявив, що поки не планують розділяти Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Крім того, в Україні з'явиться Міністерство з питань окупованих територій, яке зараз об'єднано з Міністерством у справах ветеранів.