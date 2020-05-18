Майже мільйон компенсації за житло: ще одному екс-нардепу повідомили про підозру

Колишньому нардепу 8 скликання повідомили про підозру в незаконному отриманні 937 тис. гривень компенсації за житло. За даними правоохоронців, екс-нардеп мав власне житло в столиці, але брав гроші за користування номером в готелі "Київ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро.

Підозру детективи НАБУ вручили екс-депутату сьогодні, 18 травня.

"За даними слідства, маючи власне житло у центрі столиці, він отримав право користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ", на що з бюджету, передбаченого на забезпечення діяльності парламенту, витрачено понад 937 тис. грн з листопада 2014 року по серпень 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили у НАБУ, екс-депутат також має статус підозрюваного у справі за фактом заволодіння 20 млн доларів "Ощадбанку". Йдеться про Станіслава Березкіна. У жовтні 2018 року у цій справі затримали 10 осіб, в тому числі і сина Березкіна - Максима, а також заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову. Пізніше суд відпустив усіх їх під заставу.

З початку року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура притягнули до відповідальності 5 нардепів 8 скликання за незаконне отримання компенсації на понад 2,6 млн грн. У межах розслідувань фактів незаконної компенсації до бюджету повернуто близько 1,65 млн грн.

Кілька днів тому правоохоронці повідомили про підозру у незаконному отриманні 928 тис. гривень компенсації за житло ще одному нардепові 8 скликання.

Також у НАБУ повідомили про завершення розслідування справи екс-нардепа, якого підозрюють у незаконному отриманні з державного бюджету 543,9 тис. грн компенсації за оренду житла. У березні йому та його колезі правоохоронці повідомили про підозру. Обидва депутати проживали у "Готельному комплексі "Київ".