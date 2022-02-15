Мільярдер Айзекман придбав у SpaceX ще три космічні польоти

Перша космічна місія запланована на кінець 2022 року і триватиме протягом п'яти днів. Серед членів екіпажу:

Джаред Айзекман;

Скотт Потіт - колишній пілот ВПС США;

Сара Джилліс - інженер SpaceX;

Анна Менон - інженер SpaceX;

Щобільше, під час місії члени екіпажу зможу вийти у відкритий космос. Враховуючи те, що SpaceX Crew Dragon необлаштований шлюзом - космонавтам доведеться одягати скафандри. Компанія розробить для них нову екіпіровку.

За словами Айзекмана корабель перебуватиме на висоті 585 км над поверхнею Землі.

Поки що невідомо яку саме суму заплатив мільярдер.