НБУ змінив правила на міжбанківському валютному ринку

Національний банк України припиняє проведення щоденних безготівкових операцій із купівлі-продажу валюти в євро та проводитиме такі операції виключно в доларах США. Норма починає діяти з 10 травня.

Про це повідомляє в РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили прес-службі, операції здійснюватимуться як на умовах "тод" (у звичайному режимі), так і на умовах "том" (лише з метою задоволення потреб оборони).

До початку повномасштабного нападу Росії на Україну центробанк проводив операції з купівлі-продажу валюти з банками лише в доларах США.

Також визначено, що банк матиме змогу проводити операції з Національним банком із купівлі та продажу іноземної валюти у випадку, якщо упродовж 10 календарних днів, що передують дню звернення до НБУ, він жодного разу не порушував ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції.

Крім того, іноземним інвесторам дозволено переказувати за кордон кошти, що будуть отримані після 1 квітня 2023 року у зв’язку з проведеною виплатою погашення або сплатою доходу за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) України згідно з умовами їх розміщення.

"Практична реалізація цієї норми спрятиме підвищенню зацікавленості нерезидентів у купівлі ОВДП, зокрема за кошти, отримані від планових погашень та виплат доходу" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, валютна операція на умовах "тод" - валютна операція за угодою, умови якої передбачають виконання цієї операції в день укладення угоди; валютна операція на умовах "том" - валютна операція за угодою, умови якої передбачають виконання цієї операції в перший робочий день після дня укладення угоди.

Нагадаємо, станом на 7 травня з початку року НБУ купив на міжбанку 1798,80 млн доларів і 106,97 млн євро. При цьому НБУ продав 6156,75 млн доларів і 1755,46 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 4 357,95 млн доларів і 1648,49 млн євро.