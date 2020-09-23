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Міліція Білорусі перейшла на посилений режим через протести

Автор: Дмитро Левицький

У середу, 23 вересня, білоруська міліція перейшла на посилений режим несення служби. Сьогодні у країні плануються акції протесту через таємну інавгурацію Олександра Лукашенка.

Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова в коментарі "Інтерфакс-Захід".

За її словами, білоруські силовики діятимуть за ситуацією.

"Співробітники міліції несуть службу в посиленому режимі у зв'язку із закликами до несанкціонованих акцій. Вони будуть діяти з урахуванням зміни ситуації", - пояснила Чемоданова.

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Нагадаємо, сьогодні під час таємної інавгурації в Мінську Лукашенко прийняв президентську присягу. Як відомо, Євросоюз та білоруська опозиція не визнають результати голосування та вважають, що вибори в країні було сфальсифіковано. Ряд країн, серед яких Німеччина та Польща, не визнали легітимності Лукашенка.

Зазначимо, опозиціонерка Світлана Тіхановська назвала себе єдиним лідером, обраним білоруським народом.

Через інавгурацію Лукашенка білоруська опозиція оголосила безстрокову акцію непокори.

Крім того, у Білорусі вже почалися акції протесту, які супроводжуються затриманнями мітингувальників.

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