Мілітаризація Криму створює військову загрозу для НАТО, - Гройсман

Гройсман розповів про порушення прав людини в Криму

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что увеличение количества российских военнослужащих в аннексированном Крыму подрывает силовой баланс в регионе и создает прямую военную угрозу для НАТО. Об этом премьер заявил во время встречи с премьером Норвегии Эрни Солберг, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Кабмина.

Гройсман рассказал о нарушениях прав человека на полуострове.

"Именно поэтому мы призываем наших партнеров продолжать политико-дипломатическое и санкционное давление на России до полного восстановления территориальной целостности Украины", - сказал он.

Со своей стороны Солберг заверила, что Норвегия была и остается твердой в вопросе защиты суверенитета Украины и поддержке украинских реформ.

Напомним, на Совете Россия-НАТО союзники Североатлантического альянса призвали РФ освободить незаконно задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 25 января проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев.