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"Милан" по сумме двух матчей переиграл "Наполи" и вышел в 1/2 финала ЛЧ

Фото: Милан переиграл Наполи в двухматчевом противостоянии в 1/4 ЛЧ (facebook.com/UEFAChampionsLeague)
Автор: Максим Шушко

"Наполи" на домашнем стадионе не сумел поквитаться с "Миланом" за поражение в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов и вылетел с турнира. "Милан" по сумме двух поединков вышел в 1/2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи:

"Наполи" – "Милан" – 1:1

Голы: Жиру, 43, Осимхен, 90+3.

ВИДЕО

На старте поединка хозяева поля сразу взяли мяч под контроль и шли в атаку, ведь нужно было отыгрываться после поражения в первом матче на Сан-Сиро. Несмотря на серьезное давление на ворота Майка Меньяна, реализовать многочисленные атаки неаполитанцам не удавалось. Гости в быстрой контратаке на 12 минуте, благодаря безудержному португальскому вингеру Рафаэлю Леау сумели получить право на одиннадцатиметровый удар. Однако форвард "Милана" Оливье Жиру ошибся с отметки.

Наполи продолжал насаждать ворота соперника, однако гостям снова удалось реализовать быструю контратаку, которая, на этот раз завершилась точным ударом по воротам. Оливье Жиру, из паса Рафаэля Леау, на 43-й минуте открыл счет во встрече.

Лидер Серии А пытался найти ключ к воротам соперника. За второй тайм хозяева поля нанесли 12 ударов в сторону ворот "Милану", однако добиться успеха не удалось. На 82-й минуте "Наполи" получил шанс забить с пенальти, однако Хвича Кварацхелия не сумел реализовать удар с отметки. Лишь на 93-й волне форвард Виктор Осимхен сумел отквитать один мяч, но было уже слишком поздно.

В итоге "Милан" с общим счетом 2:1 в двухматчевом противостоянии против "Наполи" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Ранее мы писали, мадридский "Реал" во второй раз обыграл "Челси" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

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