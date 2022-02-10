"Мілан" розгромив "Лаціо" та вийшов у півфінал кубка Італії (відео)

Мілан – Лаціо 4:0

Голи: Леау (24), Жиру (41, 45+1), Кесс’є (79).

"Мілан" з початку матчу заволодів ініціативою та насідав на ворота римлян. На 27-й хвилині Рафаель Леау отримав м’яч на швидкості, увійшов у штрафний майданчик та відкрив рахунок.

Господарі поля продовжили атакувати та на 41-й хвилині подвоїли рахунок. Леау увійшов у штрафний майданчик та прострілив у воротарський, де Олів’є Жиру розстріляв ворота. Через чотири хвилини Тео Ернандес також з лівого флангу прострелив у воротарський, де знову був Жиру, який оформив дубль.

В другому таймі команди просто догравали матч, бо одні не могли, а інші не хотіли атакувати. Але "Мілан" наприкінці матчу забив четвертий гол. Даніель Мальдіні подав у штрафний майданчик, де м’яч відскочив до Франка Кесс’є, який розстріляв ворота Пепе Рейни.

"Мілан" легко переміг 4:0 та вийшов у півфінал кубку Італії. В 1/2 фіналу кубку відбудеться "Derby della Madonnina", де "Мілан" зустрінеться з "Інтером".