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"Милан" разгромил "Лацио" и вышел в полуфинал кубка Италии (видео)

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Милан, Четверг 10 февраля 2022 00:11
"Милан" разгромил "Лацио" и вышел в полуфинал кубка Италии (видео) Фото: Браим Диас и Рафаэль Леао празднуют первый гол (twitter.com/acmilan)
Автор: Андрей Вырва

"Милан" принимал "Лацио" в четвертьфинальном матче кубка Италии. Миланский клуб победил со счётом 4:0.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Милан – Лацио 4:0

Голы: Леау (24), Жиру (41, 45+1), Кесье (79).

"Милан" с начала матча завладел инициативой и наседал на ворота римлян. На 27-й минуте Рафаэль Леау получил мяч на скорости, вошел в штрафную и открыл счет.

Хозяева поля продолжили атаковать и на 41-й минуте удвоили счет. Леау вошел в штрафную и прострелил во вратарскую, где Оливье Жиру расстрелял ворота. Через четыре минуты Тео Эрнандес также с левого фланга прострелил во вратарский, где снова был Жиру, оформивший дубль.

Во втором тайме команды просто доигрывали матч, потому что одни не могли, а другие не хотели атаковать. Но "Милан" в конце матча забил четвёртый гол. Даниэль Мальдини подал в штрафную площадку, где мяч отскочил к Франку Кесье, расстрелявшему ворота Пепе Рейны.

"Милан" легко выиграл 4:0 и вышел в полуфинал кубка Италии. В 1/2 финала кубка состоится "Derby della Madonnina", где "Милан" встретится с "Интером".

Напомним, что первым полуфиналистом кубка Италии стал "Интер", победивший в четвертьфинале "Рома" со счетом 2:0.

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