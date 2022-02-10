"Милан" разгромил "Лацио" и вышел в полуфинал кубка Италии (видео)

Милан – Лацио 4:0

Голы: Леау (24), Жиру (41, 45+1), Кесье (79).

"Милан" с начала матча завладел инициативой и наседал на ворота римлян. На 27-й минуте Рафаэль Леау получил мяч на скорости, вошел в штрафную и открыл счет.

Хозяева поля продолжили атаковать и на 41-й минуте удвоили счет. Леау вошел в штрафную и прострелил во вратарскую, где Оливье Жиру расстрелял ворота. Через четыре минуты Тео Эрнандес также с левого фланга прострелил во вратарский, где снова был Жиру, оформивший дубль.

Во втором тайме команды просто доигрывали матч, потому что одни не могли, а другие не хотели атаковать. Но "Милан" в конце матча забил четвёртый гол. Даниэль Мальдини подал в штрафную площадку, где мяч отскочил к Франку Кесье, расстрелявшему ворота Пепе Рейны.

"Милан" легко выиграл 4:0 и вышел в полуфинал кубка Италии. В 1/2 финала кубка состоится "Derby della Madonnina", где "Милан" встретится с "Интером".