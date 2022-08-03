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Коваленко підсилив середняка Серії А

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Італія, Середа 03 серпня 2022 10:37
Коваленко підсилив середняка Серії А Фото: Віктор Коваленко (ліворуч) у таборі збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Італійська "Спеція" повернула до своїх лав півзахисника збірної України Віктора Коваленка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

26-річний хавбек вдруге покинув Бергамо заради "орлят". "Спеція" орендувала українця в "Аталанти" на сезон 2022/23.

Угодою щодо Коваленка передбачена опція викупу півзахисника. Пункт стане обов'язковим, якщо "Спеція" збереже прописку в Серії А ще на рік. Імовірна сума трансферу – 2 млн євро, а на вихованця "Шахтаря" нібито чекатиме 3-річний контракт.

Коваленко перебрався до "Аталанти" взимку торік за скромні 600 тисяч євро. Однак, в складі "Богині" він не закріпився, провівши всього 1 матч. Сезон 2021/22 відіграв за "Спецію" в оренді – 27 поєдинків у всіх турнірах, 1 гол, 4 асисти.

"Орлята" цього літа змінили головного тренера. Екс-керманич "Удінезе" Лука Готті замінив на посаді колишню зірку "Барселони", "Інтера" та ПСЖ Тьяго Мотту.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

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