Коваленко підсилив середняка Серії А

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

26-річний хавбек вдруге покинув Бергамо заради "орлят". "Спеція" орендувала українця в "Аталанти" на сезон 2022/23.

Угодою щодо Коваленка передбачена опція викупу півзахисника. Пункт стане обов'язковим, якщо "Спеція" збереже прописку в Серії А ще на рік. Імовірна сума трансферу – 2 млн євро, а на вихованця "Шахтаря" нібито чекатиме 3-річний контракт.

Коваленко перебрався до "Аталанти" взимку торік за скромні 600 тисяч євро. Однак, в складі "Богині" він не закріпився, провівши всього 1 матч. Сезон 2021/22 відіграв за "Спецію" в оренді – 27 поєдинків у всіх турнірах, 1 гол, 4 асисти.

"Орлята" цього літа змінили головного тренера. Екс-керманич "Удінезе" Лука Готті замінив на посаді колишню зірку "Барселони", "Інтера" та ПСЖ Тьяго Мотту.