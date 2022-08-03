"Мілан" оформив перехід головного таланта Бельгії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Россонері" закрили трансфер головної кадрової цілі на літнє вікно. Атакувальний хавбек збірної Бельгії розпочне новий сезон на "Сан-Сіро".

Де Кетеларе уклав із "Міланом" контракт на 5 років. "Брюгге" отримав за свого вихованця орієнтовно 32 млн євро. Бонусами нібито прописали ще 3 млн у євровалюті. Молодий бельгієць виступатиме в чемпіонаті Італії під 90-м номером.

До структури "Брюгге" Де Кетеларе потрапив у 7-річному віці. На професіональному рівні він дебютував за "чорно-синіх" у сезоні 2019/20. Талант встиг зіграти за фламандців 125 матчів у всіх турнірах, у яких забив 25 м'ячів і віддав 20 результативних передач.

"Мілан" у боротьбі за Де Кетеларе витримав конкуренцію з англійським "Лідсом". "Павичі" пропонували "Брюгге" та хавбеку персональні кращі фінансові умови, але бельгієць марив виступами за "россонері".