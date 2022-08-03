ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Мілан" оформив перехід головного таланта Бельгії

Новость на русском →
Італія, Середа 03 серпня 2022 11:58
"Мілан" оформив перехід головного таланта Бельгії Фото: Шарль Де Кетеларе з менеджментом "Мілана" (facebook.com/ACMilan)
Автор: Антон Федорців

Керівництво італійського "Мілана" дотиснуло колег із бельгійського "Брюгге" в питанні продажу півзахисника команди Шарля Де Кетеларе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Россонері" закрили трансфер головної кадрової цілі на літнє вікно. Атакувальний хавбек збірної Бельгії розпочне новий сезон на "Сан-Сіро".

Де Кетеларе уклав із "Міланом" контракт на 5 років. "Брюгге" отримав за свого вихованця орієнтовно 32 млн євро. Бонусами нібито прописали ще 3 млн у євровалюті. Молодий бельгієць виступатиме в чемпіонаті Італії під 90-м номером.

До структури "Брюгге" Де Кетеларе потрапив у 7-річному віці. На професіональному рівні він дебютував за "чорно-синіх" у сезоні 2019/20. Талант встиг зіграти за фламандців 125 матчів у всіх турнірах, у яких забив 25 м'ячів і віддав 20 результативних передач.

"Мілан" у боротьбі за Де Кетеларе витримав конкуренцію з англійським "Лідсом". "Павичі" пропонували "Брюгге" та хавбеку персональні кращі фінансові умови, але бельгієць марив виступами за "россонері".

До слова, українець Коваленко змінив клубну прописку в межах Серії А.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мілан Чемпіонат Італії
NEWS
Теракт в Оленівці має стати вирішальним для визнання РФ терористом, - Зеленський
Теракт в Оленівці має стати вирішальним для визнання РФ терористом, - Зеленський
DAILY
Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні