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"Милан" оформил переход главного таланта Бельгии

Новина українською →
Италия, Среда 03 августа 2022 11:58
"Милан" оформил переход главного таланта Бельгии Фото: Шарль Де Кетеларе с менеджментом "Милана" (facebook.com/ACMilan)
Автор: Антон Федорцив

Руководство итальянского "Милана" дожало коллег из бельгийского "Брюгге" относительно продажи полузащитника команды Шарля Де Кетеларе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Россонери" закрыли трансфер главной кадровой цели в летнее окно. Атакующий хавбек сборной Бельгии начнет новый сезон на "Сан-Сиро".

Де Кетеларе заключил с "Миланом" контракт на пять лет. "Брюгге" получил за своего воспитанника ориентировочно 32 млн евро. В качестве бонусов якобы прописали еще 3 млн в евровалюте. Молодой бельгиец будет выступать в чемпионате Италии под 90-м номером.

В структуру "Брюгге" Де Кетеларе попал в 7-летнем возрасте. На профессиональном уровне он дебютировал за "черно-синих" в сезоне 2019/20. Талант успел сыграть за фламандцев 125 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 20 результативных передач.

"Милан" в борьбе за Де Кетеларе выдержал конкуренцию с английским "Лидсом". "Павлины" предлагали "Брюгге" и хавбеку персональные лучшие финансовые условия, но бельгиец грезил выступлениями за "россонери".

К слову, украинец Коваленко сменил клубную прописку в пределах Серии А.

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