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Мікроорганізми в океанах й грунтах еволюціонують, щоб знищувати пластик, - The Guardian

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Середа 15 грудня 2021 18:54
Мікроорганізми в океанах й грунтах еволюціонують, щоб знищувати пластик, - The Guardian Фото: мікроорганізми в океанах й грунтах еволюціонують, щоб знищувати пластик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Мікроби в океанах та грунтах поступово еволюціонують, аби знищувати пластик. Вчені виявили в них необхідний для цього фермент.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з дослідженням Технологічного університету Чалмерса у Швеції, кожен четвертий проаналізований мікроорганізм містив в собі фермент, який здатний перероблювати пластик.

Загалом було скановано більше ніж 200 млн генів, що були виявлені у зразках ДНК з навколишнього середовища. Вченим вдалося виявити 30 тисяч різних ферментів, які здатні руйнувати структуру 10 різних типів пластику. Водночас близько 60% ферментів - стали відкриттям для науковців, оскільки їх способи розкладання були невідомими раніше.

Зокрема, вчені дізналися, що кількість й типи виявлених ферментів відповідали кількості забрудненості місцевості у різних місцях.

Сьогодні ж існує багато видів пластмас, які важко розкласти й переробити. Втім, використання ферментів для розкладання пластику - дозволить виготовляти нові продукти зі старих, при цьому скорочуючи потребу у виробництві первинного матеріалу.

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