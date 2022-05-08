Виконком УАФ затвердив дострокове завершення футбольних змагань

Виконавчий комітет Української асоціації футболу підтвердив рішення організаторів змагань про дострокове завершення турнірів. Призерів визначати не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Футбольний сезон 2021/22 в Україні офіційно завершений через розв'язану РФ війну та запроваджений воєнний стан. Турнірні таблиці на момент зупинки змагань визнали остаточними.

Виконком УАФ затвердив дострокове завершення Кубка України, Першої та Другої ліг, жіночих і аматорських змагань. Раніше асоціація затвердила кінець сезону в УПЛ.

"Турнірні таблиці у зазначених змаганнях мають підсумковий вигляд станом на 24 лютого 2022 року без визначення призерів. Також Виконком УАФ подовжив термін проведення процедури атестації футбольних клубів до 30 червня 2022 року з можливістю подальшого відтермінування", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, якщо українські клуби зможуть грати в єврокубках у наступному сезоні, то "Шахтар" і "Динамо" отримають місця в Лізі чемпіонів (донеччани зіграють у груповому етапі, "біло-сині" – в кваліфікації), СК "Дніпро-1" виступить у Лізі Європи, а "Зоря" і "Ворскла" – в Лізі конференцій.