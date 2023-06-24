Над Николаевской областью ночью сбили две крылатые ракеты

По его словам, около 3:00 в небе над Николаевской областью силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили две российские ракеты. Речь идет о крылатых ракетах типа Х-101/555.

Также Ким сообщил, что оккупанты вчера из артиллерии обстреляли Очаковскую общину. К счастью, никто не пострадал.

Ночная атака

Российская армия этой ночью снова атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы из-за работы ПВО слышали в разных регионах, однако есть попадания.

Так, в Киеве обломки сбитой ракеты попали в многоэтажку в Соломенском районе. Повреждены три этажа здания и припаркованные автомобили. Предварительно, в результате атаки три человека погибли, 8 травмированы.

Также оккупанты атаковали частный сектор Днепра и выпустили ракеты С-300 по Харькову.

Более подробно о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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