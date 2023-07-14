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Угроза баллистики и БПЛА: в Украине объявлены тревоги в ряде областей

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Пятница 14 июля 2023 01:48
Угроза баллистики и БПЛА: в Украине объявлены тревоги в ряде областей Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушные тревоги были объявлены в ряде областей Украины в ночь на 14 июля по причине угрозы вражеских атак с применением баллистических ракет, а также ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Сигналы об опасности воздушных ударов противника звучали как в южных и центральных, так и восточных и некоторых северных регионов страны.

Военные предупредили об угрозе ракетных и дроновых атак в Николаевской и Херсонской областях. Отмечается, что ударные БПЛП войска РФ применяют с южного направления.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в объявлении.

Кроме того, чуть позже об угрозе вражеских дронов предупредили и жителей Днепропетровской и Кировоградской областей. А еще - Одесской, где зафиксирована угроза применения врагом ударных БПЛА из Черного моря.

Угроза баллистики и БПЛА: в Украине объявлены тревоги в ряде областей

Карта воздушных тревог ночью 14 июля

Отбой ракетной угрозы

Впоследствии в Воздушных силах заявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

"В областях, где объявлена тревога – угроза применения врагом ударных БпЛА. Оставайтесь в укрытии!" - говорится в объявлении.

Угроза баллистики и БПЛА: в Украине объявлены тревоги в ряде областей

Карта воздушных тревог ночью 14 июля

Кроме того, в Донецкой области зафиксирована активность вражеской тактической авиации.

Взрыв в Кривом Роге

Во время объявленной тревоги в Днепропетровской области около 02:15 в Кривом Роге прогремели взрывы.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул призвал жителей города соблюдать информтишину, ничего не снимать и не публиковать в сети.

Ночные воздушные атаки РФ на Украину

РФ не прекращает атаковать города Украины, применяя ракетны и ударные дроны, преимущественно типа "Шахед".

Так, прошлой ночью, 13 июля, во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр".

Вскоре сообщалось о громких взрывах, а также работе сил ПВО в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской области.

Тогда в Киеве в нескольких районах были повреждения от падения обломков, пострадали четыре человека.

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