В Николаевской области увеличивают продолжительность комендантского часа

В Николаеве и области увеличивают комендантский час. С 1 октября он будет длится с 22:00 до 06:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича .

"С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час будет длится с 22:00 до 06:00", - написал он.

Сенкевич попросил работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить график работы своих коллективов.