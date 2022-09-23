В Николаевской области увеличивают продолжительность комендантского часа

В Николаеве и области увеличивают комендантский час. С 1 октября он будет длится с 22:00 до 06:00.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича.
"С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час будет длится с 22:00 до 06:00", - написал он.
Сенкевич попросил работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить график работы своих коллективов.
Отметим, что ранее в Николаеве комендантский час длился с 23:00 до 06:00.
Кроме того, в августе в городе был введен затяжной комендантский час в два дня. Тогда было обнаружено 5 человек, которые находились в розыске.
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