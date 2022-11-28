В Николаевской области задержан уроженец РФ, поддерживающий войну против Украины
Правоохранители задержали жителя Южноукраинска (Николаевская область), выступавшего в социальных сетях в поддержку войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Николаевской области.
"60-летний фигурант, будучи уроженцем РФ, на личной странице в одной из социальных сетей распространял контент и сообщения и публикации в поддержку действий российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Также мужчина оправдывал и признавал правомерным временную оккупацию части территории Украины. Следователи задержали мужчину и объявили ему о подозрении в "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации, глорификации ее участников".
Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, что правоохранители задержали трех жителей Баштанского района (Николаевская область), которые сотрудничали с оккупантами и получали за это фейковые "должности".
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