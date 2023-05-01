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В Николаевской области закроют доступ к морю и в лес, - Ким

Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Николаевской области доступ к морским пляжам и в лес запретят из-за угрозы мин. Внутренние водоемы остануться открытыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В Николаевской области доступ к пляжам Черного моря и лесам будет запрещен военными из-за минной угрозы, и я с этим соглашаюсь. Но внутренние водоемы области будут доступны для отдыха летом", - сказал Ким.

Он также уточнил, что на тех территориях, где не происходили боевые действия и нет угрозы минирования, отдых разрешат.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе не будет пляжного сезона в этом году из-за минной угрозы.

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