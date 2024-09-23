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В Николаевской области обнаружили тяжелые металлы в почве: что об этом известно

Фото: загрязнение грунтов Николаевской области (mil.gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Специалисты Министерства обороны Украины обнаружили загрязненные почвы на трех разминированных участках Николаевской области. Речь идет об окраинах Снегиревки и районе села Киселевка Первомайской поселковой общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что пробы почв специалисты отобрали в местах с наиболее поврежденными слоями почвы из-за боевых действий.

В МО сообщили, что для точного определения координат военные экологи использовали геодезический GPS-приемник GNSS HiPer SR.

Таким образом, с помощью метода рентгенофлуоресцентной спектроскопии и прибора ProSpektor-3 специалисты провели экспресс-анализ на наличие тяжелых металлов, среди которых были обнаружены

  • стронций,
  • цирконий,
  • железо,
  • калий,
  • кальций,
  • титан,
  • магний,
  • бария и другие химические элементы.

"Более подробный анализ отобранных образцов почвы будет проведен в стационарных условиях лаборатории Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности по соответствующим методикам", - говорится в заявлении Министерства.

Руслан Берегуля, начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник, пояснил, что исследования проводятся в соответствии с решением Национального органа по вопросам противоминной деятельности, утвержденного премьер-министром Украины. Он добавил, что на основе его результатов Кабмин должен разработать рекомендации по дальнейшему использованию разминированных земель в агропромышленном комплексе страны.

"Мы должны обеспечить безопасный возврат этих территорий в хозяйственный оборот", - подчеркнул Берегуля.

 

Фото: проведение исследований почв на разминированных территориях Николаевськой области ((mil.gov.ua)

В проведенных исследованиях участвовали представители Национальной академии наук Украины, Минагрополитики, Минприроды, ГСЧС и других центральных органов исполнительной власти.

Сообщается, что пробы грунтов специалисты планируют взять в Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Ранее в ООН заявили, что для полного разминирования территории Украины может понадобиться 100 лет, если оно будет происходить традиционными методами.

В то же время в ВРУ посчитали приблизительную сумму средств, которые должны быть потрачены на разминирование страны.

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