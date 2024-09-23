В Николаевской области обнаружили тяжелые металлы в почве: что об этом известно

Отмечается, что пробы почв специалисты отобрали в местах с наиболее поврежденными слоями почвы из-за боевых действий.

В МО сообщили, что для точного определения координат военные экологи использовали геодезический GPS-приемник GNSS HiPer SR.

Таким образом, с помощью метода рентгенофлуоресцентной спектроскопии и прибора ProSpektor-3 специалисты провели экспресс-анализ на наличие тяжелых металлов, среди которых были обнаружены

стронций,

цирконий,

железо,

калий,

кальций,

титан,

магний,

бария и другие химические элементы.

"Более подробный анализ отобранных образцов почвы будет проведен в стационарных условиях лаборатории Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности по соответствующим методикам", - говорится в заявлении Министерства.

Руслан Берегуля, начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник, пояснил, что исследования проводятся в соответствии с решением Национального органа по вопросам противоминной деятельности, утвержденного премьер-министром Украины. Он добавил, что на основе его результатов Кабмин должен разработать рекомендации по дальнейшему использованию разминированных земель в агропромышленном комплексе страны.

"Мы должны обеспечить безопасный возврат этих территорий в хозяйственный оборот", - подчеркнул Берегуля.

Фото: проведение исследований почв на разминированных территориях Николаевськой области ((mil.gov.ua)

В проведенных исследованиях участвовали представители Национальной академии наук Украины, Минагрополитики, Минприроды, ГСЧС и других центральных органов исполнительной власти.

Сообщается, что пробы грунтов специалисты планируют взять в Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.