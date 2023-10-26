В Николаевской области обнаружили приспешника РФ, ему грозит до пяти лет тюрьмы

По данным следствия, подозреваемый на личной странице в одной из запрещенных социальных сетей распространял контент и сообщения в поддержку действий российских оккупантов, а также материалы с призывами к изменению границ территории Украины.

После этого жителю поселка Кривое Озеро Первомайского района сообщено о подозрении в распространении материалов, в которых содержится призыв к изменению границ территории Украины.

Фото: Приспешник России (gp.gov.ua)

Ему грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители продолжают выявлять предателей в Украине

Служба безопасности в результате контрдиверсионной спецоперации нейтрализовала еще одну вражескую агентурную группу в Сумской области. Злоумышленники разведывали позиции ВСУ в приграничных районах для корректировки по ним артиллерийских и воздушных ударов россиян.

Также были задержаны две коллаборантки, которые добровольно сотрудничали с российскими террористами во время оккупации и вошли в состав "избирательных комиссий".