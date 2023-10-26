ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ задержала двух предательниц из состава оккупационных "избирательных комиссий"

Четверг 26 октября 2023 14:39
UA EN RU
СБУ задержала двух предательниц из состава оккупационных "избирательных комиссий" Фото: СБУ задержала двух предательниц из состава оккупационных "избирательных комиссий" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Задержаны две коллаборационистки, которые добровольно сотрудничали с российскими террористами во время оккупации и вошли в состав "избирательных комиссий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Что предшествовало?

После оккупации части Херсонской области, предательницы добровольно вступили в состав оккупационных "избирательных комиссий". Находясь в рядах "избиркомов", коллаборантки занимались фальсификацией незаконного "голосования" по "присоединению" региона в состав Российской Федерации.

Одна из предательниц, жительница Бериславского района, в сентябре 2022 года осуществляла подворовые обходы жителей поселка Николаевка. Во время рейдов в сопровождении террористов она заставляла людей отдать "голос" в пользу Кремля. В противном случае - угрожала заключением в российской пыточной и "конфискацией" частного имущества.

После освобождения района предательница сбежала в Кривой Рог, впрочем, не сбежала от правосудия.

Другую вражескую соратницу задержали в поселке Камышаны Херсонской области. Предательница согласилась стать "секретарем поселкового избиркома", который был оборудован в спортзале местной школы. На этой должности она также агитировала гражданских принять участие в российском псевдореферендуме.

Что им грозит?

Обеим предательницам было сообщено о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 28 - совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору;
  • ч. 5 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность.

Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: СБУ задержала двух изменниц из состава оккупационных "избирательных комиссий" (t.me/SBUkr)

"Референдум" на оккупированных территориях

Отметим, что в период с 23 по 27 сентября 2022 года российские террористы провели на так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине Российская Федерация Херсонская область
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ