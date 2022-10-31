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В Николаевской области сработало ПВО

Иллюстративное фото: в Николаевской области сработало ПВО (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Николаевской области в понедельник, 31 октября, сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вознесенский городской совет.

Городские власти сообщают, что система ПВО сработала в соседней общине.

Напомним, сегодня оккупанты атакуют города Украины ракетами. В столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около 10 взрывов.

Все подробности утреннего массированного обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

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Николаевская областьПВО