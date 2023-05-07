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В Николаевской области российская ракета Х-22 попала в предприятие

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская авиация ночью выпустила ракеты по Николаевской области. Одна из них попала на территорию предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ночью произошла ракетная атака с воздуха. Использовались самолеты стратегической авиации, которые враг направлял по югу, в частности, ракеты Х-22. Это не высокоточные ракеты. По всей вероятности, именно хотели выведать, где и какие системы противовоздушной обороны готовы работать", - сказала она.

Гуменюк отметила, что одна из ракет попала в промышленное предприятие в Николаевской области. Также есть попадание в поля. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 7 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В сети сообщали о взлете бомбардировщиков РФ и пусках ракет.

Во время воздушной тревоги в районе Киева сбили российский разведывательный дрон.

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